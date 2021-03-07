Росрыболовство начало расследование аварии на трубопроводе на реке Оби в Югре

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По факту аварии возбуждено административное расследование, сообщила пресс-служба ведомства.

"Представителями центрального аппарата Росрыболовства и его Нижнеобского территориального управления произведен осмотр места прорыва газопровода на реке Обь в районе города Нижневартовска, в результате которого пары нефтяного газа и газового конденсата стали выходить в атмосферу и произошло возгорание легких углеводородов <...> Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 ("Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов") и 8.48 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания")", - говорится в сообщении.

Сбор образцов воды, почвы и гидробионтов специалисты Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ "Главрыбвод" начнут после появления доступа непосредственно к месту аварии, добавили в ведомстве.

В субботу в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. Пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.