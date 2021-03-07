Губернатор Югры сообщила, что проверка не выявила нарушений качества воды в реке Оби

ТАСС, 7 марта. Администрация города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) не выявила нарушений качества воды в реке Оби, где в субботу произошел разлив углеводородов на подводном трубопроводе с последующим возгоранием. Об этом сообщила в своем Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.

"Администрация Мегиона провела проверку воды на органолептические показатели. Нарушений не установлено", - написала Комарова.

Она добавила, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, направили их в Центр лабораторных исследований и технических измерений. Результаты будут получены не позднее чем через три дня. Комарова также предупредила жителей прилегающих к месту аварии территорий о необходимости соблюдения мер безопасности. Им рекомендовано не выдвигаться на водные объекты до полного устранения последствий происшествия.

В субботу в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. Пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов, в данный момент возгорание ликвидировано.

Мегион - город на реке Оби в ХМАО, находится в почти 30 км от Нижневартовска.