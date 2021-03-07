В ХМАО не обнаружили загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после аварии

ТАСС, 7 марта. Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не выявил превышающих норму загрязненных веществ в атмосферном воздухе региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"По состоянию на 7 марта отобраны и проанализированы пробы атмосферного воздуха в пунктах наблюдения за загрязнением атмосферы. По их информации, загрязняющие вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию, не обнаружены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что региональный гидрометцентр в течение трех дней должен выполнить отбор и анализ пробы атмосферного воздуха и поверхностных вод на содержание нефтепродуктов на реке Оби, а также в районах Мегиона, Сургута и Нефтеюганска.

В субботу в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. Пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов, в данный момент возгорание ликвидировано.