"СибурТюменьГаз" не останавливала рабочий процесс после аварии на трубопроводе в ХМАО

ТАСС, 8 марта. Производственный процесс в АО "СибурТюменьГаз" после аварии на трубопроводе в ХМАО не нарушен, компания в полной мере исполняет свои обязательства перед партнерами-нефтяниками, сообщил генеральный директор "СибурТюменьГаза" Александр Тепляков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Югры.

"Производственный процесс не нарушен. Мы все свои обязательства перед партнерами-нефтяниками с точки зрения приема ПНГ исполняем. Все объекты газопереработки, объекты нефтяников, поставляющие попутный нефтяной газ, работают в штатных режимах", - сказал Тепляков.

По его словам, трубопровод был введен в эксплуатацию в 2001 году, он построен в двухниточном исполнении диаметром 500 мм. Происшествие произошло на резервной нитке, при этом превышения технологических параметров допущено не было. Последняя экспертиза промышленной безопасности объекта была проведена в марте 2020 года, срок законной эксплуатации истекал 1 апреля 2023 года. В настоящий момент компания рассматривает несколько вариантов ремонта трубопровода.

"Характер повреждения неизвестен и непонятен. Если повреждение находится в береговой зоне, то это будет доступно [для ремонта], если в зоне подводного перехода, то с большой долей вероятности мы откажемся от ремонта локального места повреждения, предпримем ремонт посредством замены всей нитки подводного перехода", - сказал Тепляков.

6 марта в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 т углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. В данный момент возгорание ликвидировано.