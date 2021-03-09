В Югре один человек погиб при столкновении трех автомобилей

ТАСС, 9 марта. Три автомобиля столкнулись в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

ДТП произошло на 15-м километре автодороги Лангепас - Покачи в Нижневартовском районе.

"Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ под управлением водителя 1967 г. р. с последующим столкновением с автомобилем "Газель", - говорится в сообщении.

По данным управления, в результате ДТП водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и четыре пассажира "Газели" получили травмы.