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В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве при строительстве очистных сооружений

По данным прокуратуры, одна из компаний незаконно получила из бюджета свыше 1,3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Верхнем Уфалее (Челябинская область) возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 1,3 млн рублей при строительстве городских очистных сооружений канализации, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры, распространенном в четверг.

"В Верхнем Уфалее по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Спинокс" по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа заключило с организацией контракт на строительство четвертой очереди городских очистных сооружений канализации. Должностными лицами компании были представлены акты выполненных работ, которые фактически на объекте не проводились. В результате организация обманным путем получила из бюджета свыше 1,3 млн рублей.

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