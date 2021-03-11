Экипажи БМПТ "Терминатор" и танков впервые отработали совместные действия под Челябинском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и танков Т-72Б3М впервые отработали взаимодействие на полигоне под Челябинском. Розыгрыш практического эпизода состоялся в рамках эксперимента по освоению новейших машин в боевых порядках подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Экипажи впервые выполнили задачи по поддержке и прикрытию танковых экипажей в наступлении, действуя в едином боевом порядке. Стрельба выполнялась из всего комплекса вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковый пулемет Калашникова, автоматические гранатометы АГ-17Д и пусковые установки ПТУР "Корнет", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что ход розыгрыша практических действий проверил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

БМПТ поступили на опытную эксплуатацию в войска в декабре 2020 года.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.