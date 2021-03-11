Фестиваль "Живая история" на Урале собрал 100 проектов со всей России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. II Всероссийский фестиваль патриотических и социальных проектов "Живая история" открылся в четверг в Екатеринбурге. В финальный этап прошло 100 проектов со всей России, сообщил на пресс-конференции ТАСС в четверг председатель оргкомитета фестиваля, председатель Свердловского регионального отделения "Российский союз ветеранов Афганистана "Наследие" Дмитрий Ермаков.

"Прошло в финальный этап 100 заявок, поступило их, разумеется, значительно больше. <…> Что касается географии, то это практически каждый регион нашей страны. <…> Основной пул проектов, в связи с тем контекстом, в котором мы оказались в рамках пандемии, он был связан с удаленными практиками", - сказал Ермаков. Он отметил, что большая часть проектов связана с темой Великой Отечественной войны, следующая по популярности группа проектов связана с волонтерской деятельностью.

Как отметила ректор Уральского государственного педагогического университета, сотрудники которого являются авторами и руководителями проекта, Светлана Минюрова, организаторам было важно представить синтез патриотических и частных молодежных проектов. "Для нас было важно поддержать индивидуальную инициативу каждого молодого человека и нашего обучающегося в рамках этой проблематики - как социальной поддержки и помощи, <…> так и в рамках исторической составляющей традиций и ценностей", - сказала Минюрова.

"Мне бы хотелось, чтобы по итогам фестиваля <...> оргкомитет принял участие в сопровождении этих проектов, <…> посмотреть, проанализировать и помочь ребятам", - добавил на пресс-конференции начальник методического отдела ФГБУ "Ресурсный молодежный центр" Александр Почкин.

С 11 по 14 марта в Екатеринбурге состоится II Всероссийский фестиваль патриотических и социальных проектов "Живая история". Цель фестиваля - выявление инновационных молодежных проектов и успешных патриотических практик для их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.