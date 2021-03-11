Около 220 км трассы Екатеринбург - Тюмень расширят до четырех полос с разделением потоков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Участок автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень протяженностью 219 км планируется расширить до четырех полос с разделением потоков, что позволит снизить количество аварийных ситуаций и случаев смертности, а также сделает дорогу между этими областными центрами более комфортной. Такие данные были озвучены журналистам в четверг на встрече с начальником ФКУ "Уралуправтодор" Александром Бедусенко.

"Екатеринбург - Тюмень - самая серьезная, самая насыщенная на данный момент дорога, она же - самая интенсивная, трафик огромный, сложный, грузонапряженный, поэтому свои взоры по проектированию и стройке обратили прежде всего на эту дорогу и уже давно", - сказал Бедусенко, добавив, что модернизацию 219 км дорог планируется завершить через четыре года.

Расширение дорог и увеличение количества полос движения производится за счет капительного ремонта. По словам Бедусенко, разделение потоков, когда у водителей отсутствует необходимость выезда на встречную полосу - главная задача, которая стоит перед учреждением. Он уточнил, что на участках уральских дорог с уже реализованным четырехполосным движением уровень травматизма и смертности снизился к минимуму.

Поэтапное расширение дороги до четырех полос также планируется от Екатеринбурга к границе Пермского края, на этом транспортном коридоре интенсивное движение и загруженность грузовым транспортом часто создают аварийные ситуации, которые удастся существенно снизить благодаря разделению потоков. Бедусенко отметил хорошее состояние новой четырехполосной трассы по направлению к Челябинску, которая позволяет водителям передвигаться между регионами с комфортом.

Капительный ремонт предстоит провести и на трассе, соединяющей Тюмень и Тобольск, более 200 км дороги планируется также расширить до четырех полос. Трассу Екатеринбург - Щадринск - Курган Бедусенко назвал самой спокойной на Урале, интенсивность транспортного потока по ней позволяет сохранить двухполосное движение, в 2021-2022 годах на ней будут выполнены ремонтные работы. В будущем возможна передача в федеральную сеть дороги из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) к крупным уральским центрам после завершения ее модернизации, точные сроки окончания строительства пока неизвестны.

ФКУ "Уралуправтодор" планирует масштабное развитие сети федеральных дорог на Урале: примерно треть из них будет дополнительно расширена до четырех полос к 2030 году. Учреждение обслуживает почти 2,3 тыс. км федеральных трасс в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2021 году работы на крупных дорожных объектах этих регионов продолжатся, в эксплуатацию планируется ввести более 100 км дорог: на трассе Екатеринбург - Тюмень - более 30 км, на трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск - порядка 60 км, на трассе Пермь - Екатеринбург - около 15 км.