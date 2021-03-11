Тюменская область закупит 173 единицы техники для борьбы с лесными пожарами

ТЮМЕНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Более 140 единиц противопожарного оборудования и 25 единиц пожарной техники закупят в Тюменской области для борьбы с лесными пожарами, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании, посвященном предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году в субъектах РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа (УрФО).

"В рамках подготовки к пожароопасному сезону разработаны и утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Кроме того, готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров. На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования. Для профилактики пожаров на границах лесов будет создано более 2,5 тыс. км минерализованных полос", - доложил глава региона полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

Губернатор добавил, что в 14 населенных пунктах, с которыми из-за паводков обычно прерывается транспортное сообщение через низководные мосты, создаются запасы продовольствия и медикаментов. В период паводка в этих населенных пунктах организуют лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам.

"План по реконструкции дамб в районе реки Ишим по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений не произойдет", - отметил Моор.