Екатеринбургская православная служба милосердия возобновила работу постов в больницах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии восстановила приостановленную из-за пандемии работу постов милосердия в медицинских учреждениях - в больницах допустили нахождение сестер милосердия в отдельных помещениях, они снова могут поддерживать, консультировать нуждающихся в этом пациентов и их родных. Об этом сообщила в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС руководитель отдела милосердия службы Татьяна Ананьина.

Ранее ТАСС сообщал о намерении службы восстановить работу постов милосердия в медицинских и социальных учреждениях, но сроки и более точные планы не назывались.

"Наше присутствие стало возможным при определенных условиях, соблюдая определенные требования. Во многих больницах есть либо молельные комнаты, либо храмы внутрибольничные, вот на территории молельных комнат или сестринских, предоставленных нам учреждением, сестра может находиться - то есть туда могут прийти либо сами болеющие люди либо их родственники, задать любой вопрос, получить утешение или консультацию. <…> Пока, к сожалению, ходить по палатам, как это было раньше, возможности нет - и это понятно, потому что пандемия не остановилась, и риск заболевания существует. Но по крайней мере мы уже можем находиться на какой-то территории внутри больницы, это уже большой плюс, потому что раньше не было и такого", - сказала Ананьина.

Она уточнила, что в единичных случаях все же уже возможно посещение сестрами милосердия больных, но пока о массовом явлении речи не идет.

В Свердловской области, по данным оперштаба на 11 марта, с начала пандемии зафиксировано 79 506 случаев коронавируса, их них 72 599 уже выздоровели, 2 497 умерли. Медики оценивают состояние 293 госпитализированных как тяжелое, 161 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 - на аппаратах ИВЛ. В регионе действует масочный режим, социальное дистанцирование и изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.