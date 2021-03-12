В Кургане восстановят приостановленные льготы на проезд для пожилых людей с 15 марта

Ранее оперативный штаб региона объявил о том, что с 15 марта снимается обязательное требование по самоизоляции граждан старше 65 лет. Мера будет носить рекомендательный характер.

ТАСС, 12 марта. Приостановленные после введения режима самоизоляции льготы на проезд на общественном транспорте для пенсионеров в Кургане будут восстановлены с 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"С 15 марта 2021 года в Кургане возобновляются льготы на проезд в общественном транспорте для лиц пенсионного возраста. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Курганской городской Думы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом будет продлен срок действия купон-талонов, которые пенсионеры приобрели, но не использовали в прошлом году.

"Льготным проездом в общественном транспорте города смогут вновь воспользоваться женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет и старше, проживающие на территории Кургана", - добавили в пресс-службе.

В Курганской области, по данным оперативного штаба региона на 12 марта, с начала пандемии зафиксировано 18 359 случаев коронавируса.