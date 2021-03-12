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Пандемия COVID-19

В Кургане восстановят приостановленные льготы на проезд для пожилых людей с 15 марта

В регионе снимается обязательное требование по самоизоляции граждан старше 65 лет

ТАСС, 12 марта. Приостановленные после введения режима самоизоляции льготы на проезд на общественном транспорте для пенсионеров в Кургане будут восстановлены с 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее оперативный штаб региона объявил о том, что с 15 марта снимается обязательное требование по самоизоляции граждан старше 65 лет. Мера будет носить рекомендательный характер.

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"С 15 марта 2021 года в Кургане возобновляются льготы на проезд в общественном транспорте для лиц пенсионного возраста. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Курганской городской Думы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом будет продлен срок действия купон-талонов, которые пенсионеры приобрели, но не использовали в прошлом году.

"Льготным проездом в общественном транспорте города смогут вновь воспользоваться женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет и старше, проживающие на территории Кургана", - добавили в пресс-службе.

В Курганской области, по данным оперативного штаба региона на 12 марта, с начала пандемии зафиксировано 18 359 случаев коронавируса.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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