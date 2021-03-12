На Ямале возбудили дело о мошенничестве против директора технопарка

ТАСС, 12 марта. Уголовное дело возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в отношении директора центра "Технопарк-Ямал", подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России в пятницу.

"Следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя НО "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Технопарк-Ямал" и учредителя ООО "Ямал ресурс", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, учредитель компании "Ямал ресурс" в 2018 году вступил с руководителем фонда в сговор, направленный на незаконное обогащение через мошенничество в отношении имущества фонда. Для этого учредитель изготовил и представил фиктивный проект детского инновационного центра, а руководитель НО "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Технопарк-Ямал", используя свое служебное положение, подписал с "Ямал ресурс" договор на предоставление коммерческой организации займа для реализации проекта детского инновационного центра в сумме 4,5 млн рублей.

"Получив от фонда денежные средства, учредитель ООО "Ямал ресурс" перевел деньги на личный банковский счет, распорядившись ими совместно с соучастниками преступления, причинив фонду материальный ущерб в особо крупном размере", - добавили в пресс-службе.

Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, причастных к его совершению.