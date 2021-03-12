Екатеринбургский цирк впервые примет участие в праздновании Масленицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Медведица Вятка откроет Масленичные гуляния в екатеринбургском цирке, который впервые за 41-летнюю историю существования принимает участие в празднике. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор цирка Тамара Бортникова.

"14 марта мы планируем праздновать Масленицу: на улице гостей будет встречать ирбитский самовар с чаем. На втором этаже фойе цирка гостей ждет выставка народных умельцев, блинный стол и, конечно же, праздник. Наша медведица Вятка съест первый блин и откроет этим праздник", - рассказала Бортникова.

По ее словам, в празднике примут участие цирковая студия, детские творческие коллективы Екатеринбурга и артисты. "Мы покажем и животных - продемонстрируем номера с обезьянами, попугаями и пеликанами", - добавила директор цирка.

Как рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, в этом году екатеринбуржцы на праздновании Масленицы попробуют поставить рекорд по созданию самого большого полотна на тему праздника.

"Возле ЦК "Урал" на площади Соловьева 14 марта будет оригинальная концертная развлекательная программа "Искусство Масленицы". Там не будет привычных забав, связанных с подвижными играми, но будет возможность принять участие в создании произведений искусства разных жанрах. Например, гости праздника будут писать самое длинное стихотворение. Также горожане попробуют установить рекорд по созданию самого большого полотна на тему Масленицы", - рассказал Марков в ходе пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Кроме того, по словам Маркова, масштабные массовые гуляния пройдут и в парке им. Маяковского. "Самая большая площадка для гуляний появится в парке Маяковского, где празднования будут идти два дня. Все активности будут сосредоточены в центральной части парка. Разумеется, будет очень много разновидностей кулинарных мастер-классов, будет продемонстрировано много рецептов блинов с разными начинками от разных рестораторов нашего года", - добавил он.