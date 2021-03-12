В Тюменской области в 2020 году зафиксировали рост числа медицинских туристов

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Медицинский туризм в 2020 году превысил показатели 2019 года в Тюменской области, несмотря на общее снижение показателей отрасли, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев во время прямого эфира в пятницу.

Общий объем турпотока в Тюменскую область снизился на 44% в 2020 году по сравнению с 2019-м из-за введения ограничений на работу индустрии гостеприимства и сервиса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Как ни удивительно, при всех просадках показателей по туризму в прошлом году медтуризм превысил в нашем регионе показатели 2019 года", - сказал Пантелеев.

Рост числа медицинских туристов замгубернатора объяснил активной работой в этом направлении. "Была создана команда, которая конкретно занималась этим направлением. Мы провели анализ конкурентоспособности продуктов, которые у нас есть на территории, сравнили себя с другими регионами и странами, выявили те направления, которые имеют доходность, при этом конкурентоспособны по цене и качеству. Вторая работа, которая была проведена, приведение в соответствие тех мест, куда будем приглашать туристов", - отметил он.

Как уточнили ТАСС в региональном оперативном штабе, число медицинских туристов в регионе в 2020 году составило 29 909 человек, в 2019 году - 29 081 человек.