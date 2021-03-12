На Ямале уволили чиновников, ответственных за крупную коммунальную аварию

ТАСС, 12 марта. Власти Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) уволили чиновников, ответственных за крупную коммунальную аварию, из-за которой жители города Тарко-Сале остались без горячего водоснабжения на месяц. Об этом заявил глава района Антон Колодин в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях в пятницу.

В конце января в Тарко-Сале произошла коммунальная авария, которая оставила без горячей воды жителей почти 150 домов. Восстановительные работы велись в течение месяца в круглосуточном режиме при критично низкой температуре.

"После ликвидации последствий, связанных с техническим сбоем и вынужденным частичным отключением горячего водоснабжения, произведен детальный анализ сложившейся ситуации. Очевиден факт, что допущены системные и управленческие промахи. Принято решение об отставке руководителя филиала "Ямалкоммунэнерго" по Пуровскому району", - сказал Колодин.

Он добавил, что также властями принято решение об освобождении от должностей сотрудников отраслевого органа местного самоуправления, ответственных за подготовку к осенне-зимнему периоду и осуществляющих контроль за объектами ЖКХ. Ряд сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

По словам главы района, основным приоритетом текущего года станет реализация комплекса мер по модернизации ЖКХ. Планируется провести большую работу по инвентаризации инженерной инфраструктуры. "Главная задача - не допустить подобную ситуацию в будущем", - подытожил он.