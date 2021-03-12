Водолазы завершат обследования дна Оби на месте аварии в ХМАО до 14 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Водолазы завершат обследования рельефа дна Оби в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, где произошел разлив углеводородов, до конца этой недели. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела "Корпоративные коммуникации и Брендинг" АО "СибурТюменьГаз" Ранис Халилов.

"На отсеченном участке продуктопровода специалисты-гидрографы ведут подготовительные работы для погружения водолазов. С помощью высокотехнологичного поискового комплекса, в состав которого входят гидролокаторы кругового обзора и трассоискатели, проводятся инженерно- гидрографические работы с целью анализа рельефа дна реки. Эту работу планируется завершить 14 марта. После завершения исследований и получения результатов к работе приступит водолазная группа АО "МРТС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водолазы изучат место залегания продуктопровода под водой для определения возможного места пропуска. "Одновременно аварийно-восстановительное подразделение "СибурТюменьГаза" продолжает работы по вскрытию трубы в береговой линии для визуального обследования состояния продуктопровода", - добавили в компании.

Ранее ТАСС сообщал также, что представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива углеводородов, по факту аварии было возбуждено административное расследование. Девятого марта рыбоохрана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры опровергла данные о связи между аварией на трубопроводе в Нижневартовском районе и гибелью рыбы в реке Обь.

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.