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Главе Троицка предъявлено обвинение в превышении полномочий

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведется сотрудниками регионального управления ФСБ

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Главе города Троицка Челябинской области Александру Виноградову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он инициировал передачу объектов имущественного комплекса субъекта другому предприятию, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области главе города Троицка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2019 году обвиняемым с превышением должностных полномочий была инициирована передача объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что он взят под стражу на два месяца. 

Отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу ведется сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД области.

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РоссияЧелябинская область
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