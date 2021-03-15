В организации питания в школах Курганской области выявили нарушения

ТАСС, 15 марта. Прокуратура выявила нарушения в организации питания в школах Курганской области. По данному факту заместитель директора департамента образования и науки региона привлечен к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте областной прокуратуры.

Ранее губернатор Вадим Шумков на своей странице в Instagram раскритиковал работу недобросовестных лиц, занимающихся организацией бесплатного детского питания в школах области. Он сообщил, что получил "сигналы" по качеству питания детей. В феврале прокуратура организовала проверку по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием надлежащего качества.

"Установлено, что в 37 образовательных организациях Кургана и Щучанского района питание детей, обучающихся с 1-го по 4-й класс, в обеденное время осуществлялось по меню завтрака. Кроме того, прокурорами Катайского, Далматовского, Каргапольского и Кетовского районов при проверке школ выявлены факты занижения установленных норм питания по массе готового продукта <...> По результатам рассмотрения представления заместитель директора департамента образования и науки Курганской области привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в адрес правительства внесено представление, в котором прокуратура требует привлечь виновных должностных лиц к ответственности и устранить выявленные нарушения, уточнили в ведомстве.

В настоящее время появилась возможность наблюдать за приготовлением пищи для детей в школах Курганской области в режиме онлайн.