В Челябинске начали продавать дома в поселке, который строился к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/ Двухэтажные дома в челябинском поселке, который строился к проведению саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и блока БРИКС, выставили на продажу по рыночной цене в 46 тыс. рублей за кв. м. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в отделе маркетинга и PR "Южно-Уральской Корпорация жилищного строительства и ипотеки" (АО "ЮУ КЖСИ").

Поселок строился на западном берегу Шершневского водохранилища в 10 минутах езды до городской черты к саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС 2020 года. Застройщиком объекта является АО "Лидер", управление которым возложено на АО "ЮУ КЖСИ".

"В Челябинске в новом закрытом поселке, который строился для международных делегаций саммитов ШОС и БРИКС, стартовали продажи домов. <...> На сегодняшний день на территории находятся 35 двухэтажных резиденций: пять кирпичных, а также восемь больших и 22 малые резиденции, возведенные по немецкой технологии. В продаже двухэтажные резиденции площадью 183 кв. м со стартовой стоимостью в среднем 46 тыс. рублей за кв. м. Дома продаются вместе с земельными участками", - сказали в "ЮУ КЖСИ".

В пресс-службе сообщили, что установленная цена является рыночной. Потенциальные покупатели проявляют интерес, договоров купли-продажи пока не зарегистрировано.

В 2018 году со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщалось, что всего для размещения участников и гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планировалось построить и реконструировать порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, в том числе три загородных поселка для размещения первых лиц государств и членов их делегаций.