На Урале завершили расследование по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Расследование по делу о разбое в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который 1 июня 2020 года совершил разбойное нападение на магазин, унес несколько рулонов обоев и был застрелен, оказав сопротивление сотрудникам Росгвардии, завершено. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей Таушанкова.
По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели мужчины, добавив, что все доводы адвоката, просившего об этом, "будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое". Экспертиза показала, что в момент совершения преступления Таушанков был невменяем.
"Да, расследование завершено. Мы получили на руки постановление о применении в отношении Таушанкова мер медицинского характера. Поскольку он признан невменяемым при совершении преступления, будет рассматриваться вопрос о мерах медицинского характера. Скорее всего, суд прекратит производство в связи с его смертью", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.