На Урале завершили расследование по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Расследование по делу о разбое в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который 1 июня 2020 года совершил разбойное нападение на магазин, унес несколько рулонов обоев и был застрелен, оказав сопротивление сотрудникам Росгвардии, завершено. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей Таушанкова.

По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели мужчины, добавив, что все доводы адвоката, просившего об этом, "будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое". Экспертиза показала, что в момент совершения преступления Таушанков был невменяем.