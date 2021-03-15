УрФУ выплатит 90 тыс. рублей студентам и школьникам за создание сервиса поддержки проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет (УрФУ) выплатит 90 тыс. рублей своим студентам и школьникам, которые создадут платформу для студенческих инициатив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник.

"Более 200 человек подали заявки для участия в конкурсе на стипендии проекта "Пик IT" Уральского федерального университета. До 11 апреля им предстоит разработать сервис для поддержки студенческих инициатив и проектов. По итогам конкурса будут определены три лучших решения, авторы которых получат единоразовые стипендии размером в 50, 25 и 15 тыс. рублей", - сказали в вузе.

В новом сервисе необходимо создать систему открытого студенческого голосования и оценки представленных инициатив. Успешные инициативы будут направлять в администрацию университета и финансировать. Вуз пригласил принять участие в конкурсе своих студентов и абитуриентов.

Предложенные участниками конкурса решения будут оценивать ведущие разработчики компаний Naumen, "Точка" и Renue, а также представители Союза студентов УрФУ.

"Создание цифровой платформы - самый удобный для студентов способ представления собственных идей. Мы рассчитываем, что такой сервис поможет улучшить университетскую среду, наладить внутренние процессы и поддержать больше студенческих проектов", - отметил председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов.

"Пик IT" - мероприятие для старшеклассников и студентов, которое призвано помочь узнать о трендах развития отрасли, определиться с будущей профессией, найти вакансию, практику или стажировку в одной из ведущих российских компаний. Генеральным партнером события выступает компания "СКБ Контур". УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".