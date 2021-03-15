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Авиасообщение с труднодоступными территориями в Тюменской области начнется с 1 мая

Количество рейсов в 2021 году увеличат с 41 до 44

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Сезонное авиасообщение между Тобольском и труднодоступными территориями в Тюменской области начнется с 1 мая. Количество рейсов в этом году будет увеличено до 44, сообщила пресс-служба администрации Тобольского муниципального района в понедельник.

"Сезонное авиасообщение с тобольским Заболотьем начнется с 1 мая. Уже составлен график движения вертолетов по маршруту "Тобольск - Ишменево - Иземеть - Ачиры - Тобольск". В этом году по просьбе жителей Ачирского сельского поселения добавили еще три рейса, теперь их 44", - говорится в сообщении.

По словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, жители труднодоступных территорий обратились с просьбой пересмотреть расписание рейсов и начать авиасообщение пораньше. "Мы проработали этот вопрос, полеты в Ачиры начнутся с 1 мая, в 2020 году вертолеты в Заболотье начали летать 23 мая", - отметил он.

Авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания "Ютэйр - Вертолетные услуги". Билеты на рейсы пассажиры смогут приобретать за 15 дней до вылета.

Заболотье - труднодоступный район Тюменской области, в который можно попасть либо по зимнику, либо на вертолете.

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