На месте аварии на реке Обь в Югре продолжается остаточное горение

"На данный момент на поверхности реки площадью около 40 кв. м наблюдается остаточное горение. Специалисты "СибурТюменьГаз" полностью контролируют процесс в координации с надзорными ведомствами. Выжиг продукта, в том числе и в проектных амбарах, является одним из самых безопасных способов его утилизации", - говорится в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Остаточное горение площадью около 40 кв. м продолжается на поверхности реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, где произошел разлив углеводородов. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела "Корпоративные коммуникации и Брендинг" АО "СибурТюменьГаз" Ранис Халилов.

По данным компании, в течение понедельника начнутся работы по полной очистке продуктопровода от возможных остаточных продуктов газопереработки. Эти продукты будут утилизированы в специальных амбарах, а при проведении работ может наблюдаться кратковременное появление дыма.

Также в "СибурТюменьГаз" отметили, что специалисты-гидрографы завершили обследования рельефа дна Оби. Полученные данные они передали водолазам для составления программы работ по погружению в реку. В пресс-службе добавили, что специалисты завершили работы по вскрытию трубы в береговой линии, после визуального обследования повреждений продуктопровода не выявлено.

Ранее представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива углеводородов, по факту аварии было возбуждено административное расследование.

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.