В Свердловской области в честь 162-летия со дня рождения Попова проведут радиоэкспедицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Радиоэкспедиция для школьников, на которой будут отработаны практические навыки работы с радиотехникой, состоится в Свердловской области честь 162-й годовщины со дня рождения Александра Попова, сообщил преподаватель Уральского радиотехнического колледжа (УРТК) им. А. С. Попова Алексей Рожков на пресс-конференции в информационном центре ТАСС-Урал. Также пройдет межрегиональная радиоэстафета, которая начнется с дома-музея ученого в Краснотурьинске.

"Буквально в эти выходные мы запланировали небольшую радиоэкспедицию со школьниками, в которой они отработают практические навыки установки антенн, мачт, подключения приемо-передающих трансиверов и, конечно, работы в эфире. <...> Первую радиоэкспедицию мы запустили не так давно, в 2019 году, выехали со студентами УРТКа имени Попова и школьниками на озеро Песчаное в пригород Екатеринбурга - это была первая всероссийская молодежная радиоэкспедиция. Сегодня мы планируем этот опыт развивать и трансформировать, в первую очередь, с клубами военно-патриотической направленности, кадетскими корпусами, поскольку для них эта тематика профильная", - сказал он.

И. о. руководителя регионального отделения Союза радиолюбителей России Андрей Шабров добавил, что в честь 162-летия создателя радио будет проведена межрегиональная эстафета с передачей в эфир сигнала "Попов 162". "Радиоэстафету мы проводим совместно с домом-музеем Попова в Краснотурьинске. Суть мероприятия в том, чтобы передать идентификатор "Попов 162" как можно дальше по регионам страны, начинает дом-музей", - уточнил Шабров, отметив, что в прошлом году в акции приняли участие более 70 человек из семи регионов страны.

По словам Рожкова, радиолюбительство активно развивается в Свердловской области. Так, в Североуральске была открыта молодежная радиостудия на базе школы, которая стала первым молодежным радио в городе. Также еще одна радио-площадка для молодежи появилась в "Свердловском кадетском корпусе им. Капитана 1 ранга М. В. Банных" в Сысерти.