На форуме "Утро - 2021" на Ямале представят семь образовательных треков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" в 2021 году впервые пройдет в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в кейс-формате. Всего на форуме будет представлено семь образовательных треков, сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"В этом году мероприятие впервые пройдет в формате кейс-форума, состоящего из семи образовательных треков, каждый из которых будет иметь готовые продукты, такие как экологические акции по очищению прибрежных территорий, короткометражный фильм, урбанистическая выставка и другие", - сказал он.

Среди треков форума будут представлены "Урал экологичный", "Урал туристический", "Урал исследовательский", "Урал урбанистический", "Урал цифровой", "Урал творческий" и "Урал образовательный". Сам форум будет проходить с 3 по 9 июля. Как отметил Мажаров, впервые к участию в форуме будут приглашены представители других регионов РФ, а также соотечественники из дальнего и ближнего зарубежья

"У нас будут приглашены соотечественники из таких стран, как Франция, Германия, Чили и Китай. Также ждем соотечественников из ближнего зарубежья: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Мы заинтересованы, чтобы о нас знали и за пределами Российской Федерации", - пояснил Мажаров в беседе с ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе полпредства в УФО, форум объединит 350 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. "В одиннадцатый раз форум станет точкой притяжения талантливых и энергичных молодых людей, нацеленных на практический результат и совершенствование своих профессиональных и лидерских навыков. Уверен, что участники форума с пользой проведут время, познакомятся с единомышленниками, получат новый опыт и знания, которые позволят воплотить в жизнь смелые идеи", - приводит пресс-служба слова полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева.

Учредители форума "Утро" - аппарат полномочного представителя президента в УФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организовывали Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Тогда форум прошел в онлайн-формате, а участие в нем впервые принимали школьники. Организаторы получили заявки на участие из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.