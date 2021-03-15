На Ямале девять человек пострадали от нападения собаки

ТАСС, 15 марта. Следователи организовали проверку по факту нападения собаки на девятерых человек, трое из которых дети, в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"На данный момент установлено, что в селе Акасарка 13 и 14 марта 2021 года собака совершила нападение на нескольких жителей села. В больницу за медицинской помощью с укушенными ранами конечностей обратились шесть взрослых граждан и трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления по отлову бродячих животных.