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На Ямале девять человек пострадали от нападения собаки

Среди обратившихся в больницу с укушенными ранами конечностей есть трое детей

ТАСС, 15 марта. Следователи организовали проверку по факту нападения собаки на девятерых человек, трое из которых дети, в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"На данный момент установлено, что в селе Акасарка 13 и 14 марта 2021 года собака совершила нападение на нескольких жителей села. В больницу за медицинской помощью с укушенными ранами конечностей обратились шесть взрослых граждан и трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления по отлову бродячих животных.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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