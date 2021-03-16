Против директора хлебокомбината в Копейске возбудили дело о невыплате зарплаты

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о невыплате свыше 4 млн рублей зарплаты сотрудникам возбудили в Челябинской области в отношении директора ООО "Копейский хлебокомбинат", говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам проверки материалов, поступивших из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Копейский хлебокомбинат", подозреваемой по ч. 2 ст. 145.1 ("Невыплата заработной платы") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая не выплачивала заработную плату работникам, задолженность перед которыми превысила 4 млн рублей.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий и принимаются меры для полного погашения задолженности.