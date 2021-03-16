Библиотека в Екатеринбурге впервые номинирует кандидата на премию имени Астрид Линдгрен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Библиотека имени В. П. Крапивина в Екатеринбурге стала первой из региональных библиотек, получивших право выдвинуть номинанта от России на премию памяти Астрид Линдгрен, лауреатов которой объявят в 2022 году, к определению номинанта планируется привлечь читателей, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

Премия была учреждена шведским правительством в 2002 году, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Это было сделано в знак признания заслуг Линдгрен, чьи книги "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Пеппи Длинныйчулок" были переведены более чем на 90 языков. На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы.

"В 2021 году по решению организационного комитета Мемориальной премии Астрид Линдгрен Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина вошла в число номинирующих организаций. Она стала первой из региональных библиотек, удостоенной чести выдвинуть кандидата на награду, и оказалась одной из шести организаций в России, которым в 2021 году было предоставлено такое право. Имя номинанта от Крапивинки будет объявлено в мае 2021 года. Библиотека имени Крапивина предлагает читателям принять участие в выборе номинанта на премию Астрид Линдгрен-2022", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители региона могут предложить номинанта, например, на официальных страницах библиотеки в социальных сетях. Им может стать ныне живущий российский писатель, пишущий для детей и подростков. Мнение читателей библиотеки обещают учесть при определении номинанта.

"Современная российская детская литература переживает настоящий бум. В разных уголках нашей страны множество ярких авторов создают талантливые книги для детей и подростков. Книги Анастасии Строкиной, Юлии Кузнецовой, Евгения Рудашевского, Елены Ленковской, Ольги Колпаковой, Светланы Лавровой, Елены Мамонтовой, Артура Гиваргизова, Станислава Востокова, Анны Старобинец, Марии Бершадской, Николая Пономарева, Марии Ботевой, Виктории Ледерман и многих других авторов давно полюбились нашим читателям", - отметили в библиотеке.

В ней добавили, что также номинировать кандидата на премию от России в 2022 году смогут библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Российская государственная детская библиотека, Международный совет по детской и юношеской литературе, Международный совет по детской и юношеской литературе, а также Московский союз художников и кафедра русской литературы Университета имени А. И. Герцена.