Тюменским медсестрам вручили награды Красного креста за работу в пандемию

ТЮМЕНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Двум медсестрам тюменской областной больницы № 4 за оказание помощи людям во время пандемии коронавируса вручили нагрудные знаки имени одной из первых сестер милосердия, героини обороны Севастополя 1854-1855 годов Даши Севастопольской, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области во вторник.

"За самоотверженный труд во время пандемии Общероссийская общественная организация "Российский Красный крест" отметила двух медицинских сестер Областной больницы № 4 г. Ишима, работавших с пациентами с коронавирусом. Нагрудные знаки Даши Севастопольской вручили медицинской сестре хирургического отделения Ольге Прусовой и медицинской сестре-анестезистке отделения анестезиологии-реанимации Свинтицкой Галине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Галина Свинтицкая в медицине уже 30 лет, начала работать в отделении реанимации моногоспиталя практически с начала пандемии, а Ольга Прусова, палатная медицинская сестра хирургического отделения, для работы в моногоспитале переехала в Ишим и проработала там полгода.

Как отметил председатель тюменского регионального отделения Российского Красного креста Михаил Морозов, в Тюменской области вручение данных медалей проходит впервые.

Награда учреждена Российским Красным крестом в 2011 году в честь героини обороны Севастополя 1854-1855 годов в Крымскую войну Дарьи Михайловой, которую в народе прозвали Дашей Севастопольской (под этим именем она сохранилась в воспоминаниях врачей - участников войны). Знак вручается за оказание помощи людям при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах. Не имея медицинского образования, Даша Севастопольская оказывала помощь раненым, которые участвовали в Крымской войне, она помогала не только российским солдатам, но и раненым противникам.