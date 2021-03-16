Власти Югры рассчитывают привлечь до 1 трлн рублей инвестиций после изменения режима НДД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа предложили произвести корректировку параметров налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования разработки малых месторождений и нерентабельных запасов. Такой шаг позволит привлечь в нефтегазовый сектор региона до 1 трлн руб. инвестиций, а также дополнительно добыть до 2030 года до 100 млн тонн нефти, сообщил во вторник заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

"Наш регион совместно с Республикой Татарстан, оценивая риски [режима НДД], направил ряд предложений в адрес президента России [Владимира Путина] по сохранению стабильной и стимулирующей налоговой политики в отрасли. Они касаются расширения периметра НДД, корректировки поправочных коэффициентов к НДПИ в части стимулирования малых месторождений и нерентабельных запасов. <…> Расширение периметра НДД, которое мы предлагаем, позволит обеспечить дополнительно добычу до 2030 года в объеме до 100 млн тонн только по Югре, прирост инвестиций - до 1 триллиона рублей", - сказал Забозлаев во время круглого стола комитета Госдумы по энергетике.

По его словам, вступившие в силу изменения в налоговое законодательство существенно повлияют на социально-экономическое развитие основных сырьевых регионов страны. "В частности, скажутся на снижении инвестиционной привлекательности новых проектов, ориентированных на долгосрочную перспективу, сокращении геологоразведочных работ, темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы, остановке скважин. Самое главное и негативное - высвобождение персонала, чего нельзя ни в коем случае допускать", - отметил Забозлаев.

О налогах

Осенью 2020 года нефтяная отрасль пережила стремительную налоговую реформу: правительство было вынуждено пойти на сокращение налоговых преференций для отрасли в условиях падения цены нефти и снижения поступлений в бюджет. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, некоторые стимулы в нефтянке показали свою неэффективность.

От отмены этих преференций бюджет РФ в 2021-2023 гг. дополнительно получит доходы в размере 308,1 млрд руб. В 2021 г. они составят 96,8 млрд руб., в 2022 г. - 104,7 млрд руб., в 2023 г. - 106,5 млрд руб. Взамен этих льгот компании смогут перевести месторождения, на которых были отменены преференции, в режим НДД. При этом и сам проект НДД был пересмотрен не в пользу нефтяников: за счет этих изменений поступления в бюджет от нефтяников могут вырасти на 200 млрд рублей за три года.

НДД - относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и частично налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год и другие.

С осени 2020 года Минфин РФ ужесточил некоторые параметры НДД, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%). Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.