Свердловские муниципалитеты получат помощь областного бюджета в ликвидации крупных свалок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Свердловские власти разработали порядок предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета на ликвидацию нелегальных свалок. Об этом сообщил департамент информационной политики региона во вторник.

"Средства областного бюджета будут предоставляться муниципальным образованиям при наличии проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированной или уже недействующей свалки отходов. Размер субсидии может составить от 70 до 90% от стоимости реализации проекта. Самые крупные проекты смогут претендовать на включение в нацпроект "Экология" и средства федерального бюджета", - приводят в департаменте слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Отмечается, что в первую очередь поддержка будет оказана объектам, которые включены в областной кадастр отходов производства и потребления. Средства направят на ликвидацию несанкционированных и бесхозных свалок либо на рекультивацию недействующих полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). В департаменте добавили, что ранее все работы проводились за счет средств местных бюджетов, которых не хватало на реализацию крупных мероприятий.

Пилотным проектом этой поддержки в 2020 году стала заявка Екатеринбурга на рекультивацию недействующего полигона ТБО "Широкореченский", общая стоимость которой составляет 490 млн рублей федерального, областного и муниципального бюджетов, сказали в департаменте. Уже в этом году полигон начнет восстановление земельных ресурсов на своей территории. Кроме того, в 2021 году министерство получило заявку от Арамильского городского округа на помощь в рекультивации свалки, в департаменте добавили, что в будущем этот проект планируется реализовывать в том числе в рамках нацпроекта "Экология".