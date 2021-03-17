Почти 27% участников исследования в Свердловской области имеют антитела к COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Доля имеющих иммунитет против коронавируса в Свердловской области на конец 2020 года достигла почти 27%, данные исследования состояния иммунитета жителей региона привел на пресс-конференции в среду руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. В мониторинге принимали участие 3 тыс. жителей региона из разных муниципалитетов.

"Мы приступили к четвертому этапу серомониторинга, работа была начата в июне прошлого года. Была выбрана группа лиц в восьми возрастах, одинаковое количество в каждой возрастной группе, всего чуть более 3 тыс. жителей нашей области, в нескольких муниципальных образованиях. Первый этап мы провели в июне, второй - в сентябре, третий этап мы провели в ноябре, и сейчас буквально в марте начали четвертый этап изучения иммунитета. <…> По предварительным результатам, которые мы имеем <…> на третьем этапе [процент лиц с иммунитетом] составил 26,6% ", - сказал Козловских.

Он отметил, что доля свердловчан с антителами после первого этапа составила 12%, на втором этапе - 16%. По словам Козловского, предварительные результаты исследования будут переданы в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, затем - в федеральную службу Роспотребнадзора.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом составляет более 80 тысяч. В регионе продолжает действовать ограничение на 75-процентную посещаемость мероприятий, масочный режим, социальное дистанцирование в местах массового скопления людей и самоизоляция для граждан из групп риск.