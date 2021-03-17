Почти треть строящегося жилья в Тюменской области составляют индивидуальные жилые дома

ТЮМЕНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Около 30% вводимого жилья в Тюменской области составляют индивидуальные жилые дома, сообщил ТАСС в кулуарах II Градостроительного форума начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов.

"Из примерно 1,5 млн кв. метров вводимого жилья в Тюменской области ежегодно до 30% - это доля индивидуальных жилых домов", - рассказал он.

Перевалов добавил, что уровень благосостояния тюменцев находится на достаточном высоком уровне, и люди имеют возможность решать жилищные вопросы именно за счет строительства индивидуального жилого дома. "Это очень важный аспект нашей деятельности", - отметил он.

В 2020 году в Тюменской области введено 1 млн 581 тыс. кв. м жилья. На 2021 год плановый показатель для Тюменской области определен в 1 млн 560 тыс. кв. м.