Свердловский губернатор объявил 2022 год в регионе годом Мамина-Сибиряка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год в регионе годом писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Губернатор подписал указ, которым объявил 2022 год в Свердловской области Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В соответствии с документом правительству Свердловской области предстоит создать организационный комитет, а также разработать план мероприятий года", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, биография писателя связана с Уралом, он много путешествовал по региону, изучал его уклад, традиции народов, фольклор. "Юбилейный год дает хорошую возможность глубже погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведениями писателя. Мамин-Сибиряк, без сомнения, - создатель литературного памятника жизни уральских горнозаводчиков", - приводят в сообщении слова министра.

Дмитрий Мамин-Сибиряк - русский писатель, автор рассказов для детей "Серая шейка", "Зимовье на Студеной", романа "Приваловские миллионы" и других произведений.