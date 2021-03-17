Тюменская область и АФК "Система" намерены совместно развивать туризм в регионе

ТЮМЕНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Тюменской области планирует совместно с АФК "Система" развивать туризм, медицину и лесопромышленный комплекс в регионе. В рамках соглашения, подписанного в среду главой региона Александром Моором и председателем совета директоров АФК "Система" Владимиром Евтушенковым, планируется строительство гостиниц в Тюменской области.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве с АФК "Система". Направлений достаточно много. Они все для нас интересные и интересны для АФК "Система". Это строительство, Тюменская область активно развивается, это сфера здравоохранения, которая также требует больших инвестиций, лесопромышленный комплекс, потенциал которого у нас большой, но пока сильно не задействован. Это развитие туризма, строительство гостиниц, использование потенциала Тюменской области как термального курорта. Это большие и емкие направления, уже в рамках которых мы прорабатываем конкретные проекты", - рассказал журналистам губернатор.

Он добавил, что деятельность крупного инвестора в регионе позволит создать новые рабочие места для жителей области. "Качественные отели нужны везде и всегда. Как в Тюмени, так и в Тобольске", - отметил Моор.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания, обслуживающая около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г.