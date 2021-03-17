Илья Авербух и Владимир Антипов примут участие в фестивале зимних видов спорта на Ямале

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фестиваль зимних видов спорта Winter Fest пройдет в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и соберет порядка 400 спортсменов. Мастер-классы для участников проведут заслуженные мастера спорта России фигурист Илья Авербух и хоккеист Владимир Антипов, сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорта региона в среду.

"В этом году почетными гостями фестиваля станут легендарные спортсмены - заслуженные мастера спорта России Алексей Илья Авербух и Владимир Антипов. В фестивале примут участие около 400 спортсменов. Участники получат возможность отточить навыки зимних видов спорта, а также услышат советы профессионалов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Авербух и Антипов проведут мастер-классы и встречи с фото- и автограф-сессиями.

Фестиваль Winter Fest пройдет в ледовом дворце "Авангард". В Ноябрьске он состоится второй раз, в этом году - под девизом "Больше движения - больше побед".