"Уральские авиалинии" открывают прямой рейс из Екатеринбурга в Киргизию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямой рейс из Екатеринбурга в Тамчы (Киргизия). Полеты запланированы с 21 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"В целях создания условий для туристического обмена и увеличения частоты авиарейсов между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, в частности, с российскими субъектами, входящими в Уральский федеральный округ, между генеральным консульством Кыргызстана в городе Екатеринбурге и авиакомпанией "Уральские авиалинии" достигнута предварительная договоренность об открытии сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург - Тамчы (международный аэропорт "Иссык-Куль") - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Старт полетной программы запланирован на 21 марта. Рейс Екатеринбург - Тамчы - Екатеринбург будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям с 21 по 28 марта, далее с 3 апреля - по субботам.

Согласно информации на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, другие авиакомпании не выполняют полеты по данному маршруту.

"Также с началом летней навигации планируются рейсы в Тамчы и из других городов России: Минеральных Вод, Уфы, Самары и Ростова-на-Дону", - уточнили в пресс-службе.

Тамчы (Иссык-Куль) - это третье направление, которое будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии" в Киргизию. На данный момент в расписании уже есть рейсы в Бишкек и Ош из Москвы (Домодедово), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска, Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ростова-на-Дону.