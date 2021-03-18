Экс-директора ямальского госпредприятия обвиняют в хищении около 24 млн рублей

ТАСС, 18 марта. Следователи предъявили обвинение бывшему руководителю государственного предприятия "Ямалгосснаб" за хищение государственных средств в размере около 24 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Предъявлено обвинение экс-руководителю ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб". Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в особо крупном размере"). В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ч. 2 ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - поясняется в сообщении.

По данным следствия, генеральный директор ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб" с целью похитить денежные средства, принадлежащие государственному учреждению, внес в штатное расписание предприятия изменения, позволяющие трудоустраивать сотрудников на дистанционной основе. Затем он трудоустроил в учреждение 10 граждан, которые фактически обеспечивали деятельность подконтрольных ему коммерческих организаций, осуществляя трудовую деятельность на территории города Одинцово Московской области. При этом каких-либо работ в интересах государственного унитарного предприятия ими не выполнялось.

ГУП "Ямалгосснаб" было создано в 2003 году для обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и товарами народного потребления населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа с ограниченными сроками завоза.