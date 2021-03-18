На "Иннопроме-2021" в Екатеринбурге представят итальянские стартапы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Павильон с итальянскими стартапами будет организован в рамках выставки "Иннопром", которая в июле 2021 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщил в четверг журналистам посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за коронавируса участие Италии было перенесено на 2021 год.

"Планируем привезти сюда очень-очень много итальянских стартапов, будет отдельный участок итальянского павильона", - сказал Терраччано.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в выставке принимает большое число компаний из Евросоюза, Северной Америки, Азии. "Думаю, что первое партнерство с европейской страной <…> послужит хорошим примером для совместного проведения "Иннопрома", в том числе для других стран", - сказал губернатор. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, она ежегодно проходит на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в его составе четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.