В Екатеринбурге снимут фильмы-интервью с 20 ветеранами войны в Афганистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Фильмы-интервью с 20 ветеранами войны в Афганистане, которые живут в Свердловской области, подготовят в Екатеринбурге для нового туристического проекта, посвященного воинам-"афганцам", проект планируется реализовать при поддержке Фонда президентских грантов до марта 2022 года, сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС руководитель проекта Валерия Лепаловская.

"На базе собранных материалов и интервью [с ветеранами] мы планируем провести автобусные экскурсии по Екатеринбургу - по объектам, достопримечательностям, связанным с афганским движением", - сказала она.

Помимо интервью, также планируется провести дополнительные исследовательские работы в архивах, музеях, библиотеках региона, собрать документы, фотографии по истории развития движения ветеранов в городе.

Также в рамках проекта в Екатеринбурге в 2021 и 2022 годах пройдут четыре выставки, две из которых будут посвящены художественному и литературному творчеству ветеранов войны в Афганистане. Одна пройдет в Музее наивного искусства в середине июля в этом году, вторая - в музее "Литературная жизнь Урала в XX веке" в феврале 2022 года. Они отобразят, как через творчество ветераны преодолевают посттравматический синдром. Также в сентябре этого года пройдет выставка исторических фотографий на площадке Музея истории Екатеринбурга, а завершит проект выставка в муниципальном музее памяти воинов-интернационалистов "Шурави".

"Обработаны фонды библиотек, музеев - "Шурави", музея ВДВ, которые хранят историю об этом периоде, и архивные документы, которые сегодня хранятся в центре документации общественных организаций Свердловской области - материал уже большой собран исторический", - рассказала Лепаловская. При этом ближе к июню инициативная группа проекта создаст сайт, где будет размещаться накопленная во время реализации проекта информация, интервью с ветеранами и многое другое. Планируется продолжить его наполнение и после завершения проекта в марте 2022 года.

"Из Свердловской области в боевых действиях в Афганистане приняли участие более 8,5 тыс. военнослужащих, 242 погибли, <…> выполняя боевые задачи", - сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель правления Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, отметив важность сохранения памяти о событиях тех лет.