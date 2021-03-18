В Тюменской области ввели штраф за продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным газом

ТЮМЕНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Штраф до 100 тыс. рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ, ввели в Тюменской области. Окончательное решение было принято в четверг на заседании областной думы.

В декабре 2020 года Тюменская областная дума сообщала о росте несовершеннолетних потребителей ненаркотических веществ, в том числе сжиженного углеводородного газа. В результате употребления сжиженного углеводородного газа в Тюменской области с 2017-го по 2020 год погибли восемь детей.

"Вводится статья 2.11, предусматривающая ответственность продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в виде наложения административного штрафа для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - рассказал председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов. Закон приняли большинством голосов.

Как указано в материалах к заседанию, штраф вводится с целью предупреждения причинения вреда здоровью детей и защиты от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.