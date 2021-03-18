Экспорт продукции курганских предприятий АПК вырос с 2017 года вдвое

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Экспорт продукции предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области вырос с 2017 года в два раза до $29,4 млн в 2020 году. Об этом сообщил в четверг в Торгово-промышленной палате РФ вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.

"Агропромышленный комплекс в Курганской области не только обеспечивает население региона в основных видах пищевых продуктов, но и вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации. Продукция АПК реализуется в более чем в 70 регионов России и 20 зарубежных стран. В 2020 году объем экспорта продукции АПК составил $29,4 млн или в два раза больше по сравнению с 2017 годом", - сказал Кузнецов.

Он пояснил, что имеющаяся развитая транспортная инфраструктура позволяет наращивать объемы отгрузки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за пределы региона. Кроме того, роль сыграло то, что регион включен в перечень субъектов РФ, с территории которых из федерального бюджета субсидируются транспортные расходы при поставках продовольствия на экспорт. "При отгрузке зерна из Курганской области в Европейскую часть России и на экспортные терминалы предусмотрены льготные железнодорожные тарифы", - добавил он.

Правительство считает перспективным возможность наращивать экспорт зерна и маслосемян, продуктов их переработки, молочных и мясных продуктов. "В средней и долгосрочной перспективе прогнозируется повышение спроса на масложировую и мясную продукцию в странах Юго-Восточной Азии", - сказал Кузнецов.