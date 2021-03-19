На Ямале отменили ограничения по числу гостей на церемониях бракосочетания в ЗАГСе

ТАСС, 19 марта. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменили ограничения по числу гостей на церемониях бракосочетания в ЗАГСах региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в пятницу.

В ноябре 2020 года из-за пандемии коронавируса в ЯНАО были введены ограничения по количеству гостей, которые могут присутствовать на церемонии бракосочетания. Было решено, что одновременно в зале может находиться не более 10 человек, включая лиц, вступающих в брак, работника органа записи актов гражданского состояния, фотографа и оператора.

"Теперь в ЗАГС можно всем гостям! Сняты ограничения числа присутствующих на церемонии бракосочетания, установленные ранее", - сообщили в правительстве.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом, работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, без ограничений работают кафе и рестораны.

Всего в регионе зарегистрировано 37 677 случаев заражения коронавирусом. За все время выздоровели 36 118 человек, еще 404 умерли.