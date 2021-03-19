ФСБ задержала участников незаконной сделки по продаже золота и серебра на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали с поличным участников схемы незаконной сделки по продаже золота и серебра на сумму более 15 млн рублей в Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"26 февраля 2021 года сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области в процессе совершения незаконной сделки по продаже драгметаллов с поличным задержаны участники этнической преступной группы. В результате спецоперации силовики изъяли из теневого оборота 3 кг золота и 50 кг серебра на сумму более 15 млн рублей, а также наличные денежные средства в размере 16 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ в отношении участников сделки расследует следственный отдел регионального ФСБ. По информации источника, фигуранты уголовного дела являются средним звеном преступной цепочки нелегального бизнеса с драгоценными металлами. "Но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы. Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы", - отметил он.

Источник добавил, что 17 марта по местам проживания фигурантов уголовного дела проведены обыски.