Turkish Airlines возобновляет полеты из Екатеринбурга в Стамбул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines с 29 апреля возобновляет рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово в пятницу.

В марте 2020 года Turkish Airlines прекратила полеты в Екатеринбург в связи с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") возобновляются рейсы в Стамбул турецкой авиакомпанией Turkish Airlines. Рейсы запланированы с 29 апреля трижды в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319 с вылетом из Кольцово в 08:55 по местному времени. Продолжительность полета составит менее пяти часов.

В настоящее время из Кольцово выполняются регулярные и чартерные рейсы в Анталью. С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга 8 февраля пассажиропоток на направлении превысил 7,3 тыс. человек.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 года является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).