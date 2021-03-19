"Уральские авиалинии" предоставят бесплатные перелеты ветеранам в преддверии Дня Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 апреля по 12 мая предоставит ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатно получить билеты на полеты по российским направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Уральские авиалинии" в преддверии Дня Победы вновь предоставят бесплатные авиаперелеты ветеранам Великой Отечественной войны. С 1 апреля по 12 мая 2021 года авиабилеты со 100-процентной скидкой смогут выписать участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Кроме того, один сопровождающий ветерана Великой Отечественной войны, следующий вместе с ним - со скидкой 90%", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что перелеты можно осуществить в период с 3 по 12 мая 2021 года по российским направлениям.

"Эта акция проводится ежегодно, за исключением прошлого "карантинного" года и уже стала доброй традицией, поводом еще раз выразить благодарность и признательность всем, кто защищал Родину от фашистских захватчиков. Мы рады подарить ветеранам войны возможность повидать своих боевых товарищей, близких друзей и родственников", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Сергея Скуратова.

"Уральские авиалинии" выполняют полеты более чем по 200 направлениям. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.