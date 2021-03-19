На Ямале введут карантин по бешенству в селе, где собака покусала людей

ТАСС, 19 марта. Карантин по бешенству животных будет введен в селе Аксарка Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где собака покусала несколько человек. Карантин в населенном пункте будет держаться на протяжении двух месяцев, сообщил глава района Иван Скал в ходе прямого эфира в Instagram.

"Неделю назад собака в течение дня покусала большое количество наших жителей. Специалисты произвели отлов собаки, и она проходила все необходимые экспертизы, чтобы понять, заражена ли собака бешенством. Сегодня пришел официальный ответ, что собака заражена бешенством. На территории Аксарки будет объявлен двухмесячный карантин по бешенству", - сказал он.

Скал добавил, что все жители села обязаны будут вакцинировать своих домашних животных от бешенства. "На сегодня все владельцы животных обязательно должны провести вакцинацию от бешенства всех домашних животных, в том числе кошек. Все необходимые препараты есть в наличии", - отметил Скал.

В селе Акасарка 13 и 14 марта 2021 года собака совершила нападение на нескольких жителей села. В больницу за медицинской помощью с укушенными ранами конечностей обратились шесть взрослых граждан и трое несовершеннолетних.