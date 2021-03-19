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Малоимущим в Курганской области начали выдавать до 100 тыс. рублей для развития хозяйства

Благодаря новой мере поддержки нуждающиеся смогут приобрести коров, свиней и других животных

ТАСС, 19 марта. Курганские власти начали выдачу до 100 тыс. рублей малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам для развития личного подсобного хозяйства. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"До 100 тыс. рублей могут получить жители Курганской области на развитие личных подсобных хозяйств. Новая мера поддержки начала действовать для семей в рамках социального контракта. Социальный контракт заключается с малоимущей семьей (одиноко проживающим гражданином), у которой по независящим от нее причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области", - говорится в сообщении.

Для получения такой меры поддержки жители должны иметь земельный участок - приусадебный или полевой. Деньги можно потратить на покупку крупного рогатого скота, свиней, кур, цыплят, семян и т. д. "Кроме того, дополнительно, если потребуется, можно пройти бесплатно обучение", - отмечается в сообщении.

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