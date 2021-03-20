В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за упавшей на женщину глыбы снега

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за сильного травмирования 45-летней женщины снежной глыбой, упавшей с крыши в городе Миньяр в Челябинской области, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Местные СМИ сообщили, что женщина является инвалидом и одна воспитывает ребенка из детского дома. "Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья"). Устанавливаются виновные должностные лица управляющей компании, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел около одного из многоэтажных домов на улице Центральной в городе Миньяр. Местная жительница 45 лет получила травмы головы из-за упавшего с крыши снега, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.